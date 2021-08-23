محمد صبحي: "سأظل أطالب بمقاطعة الفن الهابط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طالب الفنان الكبير محمد صبحي بمقاطعة الفن الهابط- بحسب وصفه.

ونشر "صبحي" صورة، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، وعلق عليها :"سأظل أطالب بمقاطعة الفن الهابط، الذي يهدم العقول ويشوه الوجدان، لا تجعلوا جيوب المنتجين تمتلئ بالملايين فيقدموا المزيد".

يذكر أن الفنان الكبير يقدم مسرحية جديدة بعنوان " نجوم الظهر " يقوم ببطولتها ويخرجها وكتبها النجم محمد صبحي بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة وديكور محمد الغرباوى، وموسيقي وألحان شريف حمدان وأشعارعبد الله حسن.

ويشارك في البطولة كوكبة من نجوم فرقته " استديو الممثل " هم : سميرة عبد العزيز وجيهان قمري وعبد الرحيم حسن وندي ماهر وميرنا زكري وكمال عطية ورحاب حسين وحمدي السيد ورحاب الشناط وداليا حسن ومحمد سعيد ومايكل وليم ومحمد شوقي طنطاوي ومحمد يوسف ومصطفي يوسف ومنة طارق وانجيلكا وليلي فوزي ووليد هاني ومحمود أبو هيبة .

محمد صبحي قدم مؤخرا ثلاث مسرحيات في موسم المسرح للجميع وهي : مسرحية "خيبتنا" ومسرحية "غزل البنات" ومسرحية "النحلة والدبور" التي تناول خلالهما قضايا مطروحة علي الساحة بشكل كوميدي ومنها قضية المرأة والرجل في مسرحية "النحلة والدبور" آخر مسرحياته.