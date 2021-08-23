تعليق جديد من أحمد سعد بعد عقد قرانه (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان أحمد سعد صورًا جديدة من عقد قرانه ، على مصممة الأزياء علياء بسيوني، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق سعد على الصور: "دور دايمًا على اللي يفرح قلبك".

واحتفل الفنان أحمد سعد، بعقد قرانه مساء السبت الماضي، على مصممة الأزياء علياء بسيوني، بعد خطوبة دامت نحو عام.

وانتشر على موقع "إنستجرام"، أول فيديو من عقد قران أحمد سعد وعلياء بسيوني. وفي 20 أغسطس الماضي، أعلن الفنان أحمد سعد، خطوبته لعلياء بسيوني، وكتب عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "النهاردة عيد ميلادي وخطوبتي.. عارفين ليه عملتهم في نفس التاريخ.. عشان تاريخ يوم ميلادي هو تاريخ يوم خطوبتي.. حد فهم قصدي إيه؟".

جدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد سعد هي أغنية "الملوك" التي شاركه في غنائها عنبة ودبل زوكش، من إنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر، والكليب من إخراج حسين شعبان.