زائدة قولونية ومشكلة مع منتج.. نضال الشافعي يكشف لمصراوي تفاصيل حالته الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة:

كشف الفنان نضال الشافعي، تفاصيل حالته الصحية، بعد تعرضه لأزمة جرى نقله على إثرها إلى أحد المستشفيات.

وقال الشافعي في تصريحات لمصراوي، الاثنين: "عندي زوائد قولونية في القولون، ومع الضغط العصبي، والمشكلة اللي حصلت بيني وبين منتج الفيلم الأخير، ونتيجة الضغط العصبي؛ إحدى هذه الزوائد انفجرت، وتسببت في خروج السوائل إلى باقي الأعضاء داخل البطن، ما أدى إلى التهابات".

وأضاف الشافعي: عملت جراحة باستئصال الجزء الزائد، حوالي 15 سم من القولون وتنظيف الأجهزة من هذه السوائل الضارة".

جدير بالذكر أن نضال الشافعي يشارك في فيلم "ميني بار" بطولة صلاح عبدالله، منة فضالي، وراندا البحيري، وصبري عبدالمنعم، وإبرام سمير، وطاهر أبو ليلة، ومحمد أوتاكا، وغيرهم.