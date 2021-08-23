10 أغانٍ يسجلها محمد صبحي وفرقته لـ" نجوم السهر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

انتهى النجم محمد صبحي من تسجيل 10 أغان بأستوديو التكامل من مسرحيته "نجوم الظهر" ، شارك في غنائها كل نجوم العرض المسرحي الذي تقرر افتتاحه في شهر سبتمبر المقبل علي مسرح "محمد صبحي" بمدينة سنبل، والأغاني كتبها الشاعر عبدالله حسن ولحنها ووزعها الملحن شريف حمدان، ومهندس الصوت محمد جودة، وتم تسجيل الأغاني بأستوديو التكامل.

"نجوم الظهر" يشارك فيها 30 ممثلًا وممثلة يظهر خلالها مهارات الممثل والمطرب والعازف على المسرح بشكل حي ويتناول العمل موضوعات تخص المواطن المصري وهمومه ومشاكله بشكل كوميدي راقٍ، والمسرحية يقوم ببطولتها ويخرجها وكتبها النجم محمد صبحي بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة وديكور محمد الغرباوى، وتصميم ازياء مريام عدلي ويشارك في البطولة كوكبة من نجوم فرقته "أستوديو الممثل" هم: "سميرة عبدالعزيز، جيهان قمري، عبدالرحيم حسن، ندى ماهر، ميرنا زكري، كمال عطية، رحاب حسين، حمدي السيد، رحاب الشناط، داليا حسن، محمد سعيد، مايكل وليم، محمد شوقي طنطاوي، محمد يوسف، مصطفي يوسف، منة طارق، وأنجيلكا، ليلى فوزي، وليد هاني، ومحمود أبوهيبة".

محمد صبحي قدم مؤخرًا ثلاث مسرحيات في موسم المسرح للجميع وهي: خيبتنا، غزل البنات، والنحلة والدبور"، التي تناول خلالها قضايا مطروحة على الساحة بشكل كوميدي، ومنها قضية المرأة والرجل في مسرحية "النحلة والدبور" آخر مسرحياته.