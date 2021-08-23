كتب امير فتحي في الاثنين 23 أغسطس 2021 04:51 مساءً - ترددت على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة أخبارا حول بيع الفنان ” أحمد عبد العزيز ” لمقتنيات منزله وذلك لحاجته للمال .
وكشف أحمد عبد العزيز خلال استضافته في برنامج ” تحت الشمس ” المذاع غلى قناة الشمس مع الإعلامي ” معتز عبد الفتاح ” عن حقيقة ما تم تداوله حيث نفى ما أثير حول بيعه لعفش المنزل وأنها مجرد شائعات .
وعلق على ذلك قائلا : ” الكلام ده طبعا مش حقيقي .. ربنا مبيسبش حد من غير عشا وأحيانا بقبل أحسن الأدوار الوحشة المعروضة عليّا حتى لو مش مبسوط أوي وبعمله من ورا ضهري لكن بعمل كده مضطر ” .
وتابع أحمد عبد العزيز : ” الفن الرديء والفن الجيد يتساويان في الربح ولهذا الفن الرديء أكثر ربحا لأنه أسهل وأقل تكلفة .. الفن الرديء بيتسلق وإحنا عايزين نرجع لورا عشان نتقدم، ..لازم نشوف إحنا كنا فين ونستمد من الماضي ما يساعدنا على التقدم للأمام ” .
كانت هذه تفاصيل خبر فنان مصري شهير يرد على خبر بيعه لعفش منزله : ” ربنا مبيسبش حد من غير عشا “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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