قرار مفاجئ يربك صناع مسلسلات رمضان 2022

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قبل أسابيع قليلة من بدء التحضير لموسم المسلسلات المصرية لرمضان 2022، أصدرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المهيمنة على صناعة الدراما في مصر، قرارا بعدم إنتاج أي مسلسل إلا بعد تسليم سيناريو العمل كاملا قبل بدء التصوير، لتلافي الأخطاء التي حدثت في الموسم الماضي.

القرارات التصحيحية لمسيرة الدراما المصرية ستسبب صدمة لأغلب النجوم الذين تعودوا على بدء تصوير مسلسلات موسم رمضان بنفس توقيت كتابتها، بسبب انشغال صناع العمل في تصوير واستكمال مسلسلات موسم الشتاء وأفلام موسم عيد الفطر.

وحسب مصادر من داخل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تم تطبيق قاعدة عدم بدء تصوير أي عمل درامي قبل تسليم حلقاته كاملة، على المسلسلات الأخيرة التي تم الإعلان عنها لموسم شتاء 20222، ومن المقرر عرضها في شهر يناير المقبل.

يذكر أن الدراما المصرية شهدت عدة أزمات في موسم رمضان 2021، بسبب عدم تقديم حلقات المسلسل للمراجعة قبل تصويره، حيث تم الإعلان عن تقديم مسلسل “خالد بن الوليد” استنادا على كتاب لعباس العقاد، ثم تم إيقاف التصوير بدون أسباب معلنة، وبعدها تم إيقاف تصوير مسلسل “الملك أحمس” للنجم عمرو يوسف، بعدما تبين أن حلقاته لم تخضع لمراجعة دقيقة من المتخصصين في علم المصريات ما أثار جدلا واسعا داخل الوسط الفني.

وتردد أن نجمة كبيرة خاضت صراعا مع مؤلف مسلسلها في موسم رمضان بسبب اعتراضها على نهاية العمل التي شهدت موت زوجها وتلميحها بأنها عكس ما تم الاتفاق عليها قبل بدء التصوير، وتسبب الصراع في إعلان المؤلف عدم تعاونه مع النجمة مجددا رغم صداقتهما الطويلة ونجاحهما في عدة أعمال سابقة.

وتضم خريطة مسلسلات رمضان 2022 حتى الآن عملا للنجم أمير كرارة لم يكشف عن طبيعته ولكن يتردد أنه ينتمي لنوعية الأعمال الوطنية، كما روجت مصادر لاختيار أحمد السقا لتقديم بطولة الجزء الثالث من مسلسل الاختيار، وأعلن أحمد مكي عزمه تقديم جزء جديد من مسلسل “الكبير أوي”، وأشار صناع مسلسل “ب 100 وش” لنيللي كريم وآسر ياسين إلى احتمال تقديم الجزء الثاني في رمضان المقبل.

كما أعلن المخرج سامح عبد العزيز عن تقديم الجزء الثاني من مسلسل “رمضان كريم” ولكن تواجهه عقبة اعتذار عدد كبير من نجوم الجزء الأول ومن بينهم روبي وشريف سلامة، ولدى محمد رمضان مشروع مؤجل عن سيرة حياة النجم الراحل أحمد زكي، ولم يتحدد بعد مصير النجمة يسرا والفنان ياسر جلال، وألمح محمد هنيدي لاحتمال تقديم الفوازير بينما تعاقد عمرو سعد رسميا مع صادق الصباح ليخرج من عباءة الشركة المتحدة، وغالبا ستلحق به النجمة غادة عبد الرازق.