كارتيك أريان وتابو يستأنفان تصوير Bhool Bhulaiyaa 2

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اجتمع ممثلو بوليوود وعلى رأسهم “كارتيك أريان” و”تابو” مجددًا – بعد استراحة طويلة – لاستئناف تصوير فيلم Bhool Bhulaiyaa 2 بعد أن بدأ الجدول الجديد في نهاية الأسبوع الماضي كما ذكر موقع “Bollywood Hungama”.

وانتقل “أريان” إلى حسابه الخاص على إنستغرام ليعلن عن بداية العمل بمشاركة صورة مع “تابو” مع تسمية توضيحية تقول: “البداية مرة أخرى”. وقد ظهر “أريان” وهو يرتدي قميصًا أخضر زيتونيًا مطبوعًا بينما ترتدي “تابو” الكورتا الهندية باللون الأصفر.

ويضم أيضًا Bhool Bhulaiyaa 2 العديد من النجوم من بينهم “أمار أوبادياي” و”راجبال ياداف”.

وكان الجزء الأول للفيلم من إخراج “بريادرشان” لعام 2007 وكانت الأدوار الرئيسية مسنودة لـ”أكشاي كومار” و”فيديا بالان”، بينما سيعمل على إخراج الجزء الثاني “أنيس بازمي”.

أنهى “كاتريك أريان” مؤخرًا جدولًا لفيلمه القادم Freddy من إنتاج “إكتا كابور” وإخراج “شاشانكا غوش” والذي تأخر بسبب COVID-19 وذلك قبل استئناف فيلم Bhool Bhulaiyaa 2.

ومع عودة العمل مرة أخرى لسنيما بوليوود، كان “سلمان خان” من بين النجوم الذين بدأوا استكمال أعمالهم، حيث توجّه النجمان “سلمان خان” و”كاترينا كايف” إلى روسيا تحديدًا مدينة سان بطرسبرج، لبداية تصوير فيلم Tiger 3 للمخرج “مانيش شارما” المليء بتسلسلات الحركة المذهلة.

ومن المقرر أن يكون الجدول الزمني للتصوير في روسيا 45 يوم. كما سيشهد تصوير “سلمان” و”كاترينا” في 5 وجهات دولية على الأقل بما في ذلك النمسا وتركيا.

وقد ذكر موقع “News 18” أن الجزء الثالث للفيلم سيشهد أيضًا ظهور خاص للنجم “شاروخان” الذي يقوم حاليًا ببطولة فيلم Pathan والمقرر عرضه في 2022.