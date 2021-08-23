إصابة ابنة ولي وولية عهد النرويج بفيروس كورونا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثبتت اختبارات الأميرة النرويجية “إنغريد ألكسندرا”، 17 سنة، – ابنة ولي العهد الأمير “هاكون” وولية العهد الأميرة “ميت ماريت” – إصابتها بـ COVID-19، لتصبح بذلك أول فرد في العائلة المالكة النرويجية يصاب بالفيروس، وهي تعزل نفسها في منزل عائلتها بملكية سكاوجوم.

وذكر موقع “Royal central” أنه تم اختبار والديها وشقيقها الأصغر الأمير “سفير ماغنوس”، ولكن لم تثبت إصابتهم بالفيروس حتى الآن.

ونتيجة لتعرضها للفيروس، سيؤجل الأمير “هاكون” والأميرة “ميت ماريت” الاحتفالات بالذكرى العشرين لمؤسستهما الخيرية التي تم إنشاؤها بالتزامن مع حفل زفافهما في 25 أغسطس 2001، حيث كان من المقرر عقدها يوم الأربعاء الفائت في منزل العائلة. ولن يشارك ولي العهد الأمير “هاكون” بعد الآن في إنزال السفينة الملكية “نورج” اليوم الاثنين.

إضافًة إلى ذلك، سيؤجل ولي العهد زيارته لمشاهدة عرض أونجلنفست في مودوم المقرر إجراؤها أيضًا اليوم الاثنين، وهو عرض تدريبي قائم على القوة للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 24 عامًا.

في فبراير، أعلن القصر النرويجي أن الملك “هارالد” والملكة “سونيا” وكلاهما 84 عامًا تلقيا الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا بعد أن تلقيا الجرعة الأولى في 13 يناير. ومع ذلك ، تم وضع الزوجين الملكيين في الحجر الصحي في نوفمبر من العام الماضي بعد أن ثبتت إصابة أحد الموظفين بالقصر. كان اختبار كل من الملك والملكة سلبيًا، بينما تم عزل 14 من موظفي القصر نتيجة الحادث.

تحتل الأميرة “إنغريد ألكسندرا” المرتبة الثانية في ترتيب العرش النرويجي بصفتها حفيدة الملك “هارالد” والملكة “سونيا”. في يوم من الأيام سوف تخلُف والدها “هاكون” على العرش النرويجي، وستكون ملكة النرويج الثانية بعد الملكة “مارغريت” في القرن الخامس عشر.