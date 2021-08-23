كيف احتفل أحمد حلمي بعيد ميلاد والدته؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأ النجم المصري، أحمد حلمي، جمهوره بنشر صورة لوالدته على غير المعتاد، إذ لم يعهد متابعوه نشر صور خاصة بالعائلة، وجاءت الصورة من خلال خاصية “ستوري” عبر حسابه في “إنستغرام”.

وتأتي تلك الصورة بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد والدته، إذ قام أحمد حلمي بتهنئة والدته، مرفقاً أنغام أغنية “ماما يا حلوة”، للفنانة شادية، وكتب قائلاً: “سنه حلوة يا جميل يا مز انت.. Happy birthday”.

وحرص عدد كبير من الجمهور على تهنئة والدة أحمد حلمي، بعيد ميلادها، معربين عن إعجابهم بجمال ملامحها، فيما كان لفانز أحمد حلمي احتفالات خاصة بتلك المناسبة.

وكان قد فاجأ الزوجان الفنانان أحمد حلمي ومنى زكي الجمهور بخضوعهما لجلسة تصويرية مميزة، وسط تداول واسع للصور بين المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي، فيما سادت حالة من التفاعل، مشيدين بتلك الخطوة.

وتمنى الجمهور أن يظهر الثنائي الشهير في عمل سينمائي يجمعهما، في الوقت الذي تفاجأ فيه الجمهور أيضاً بأن حلمي ومنى لم يظهرا في صورة مشتركة سوياً عند الخضوع لجلسة التصوير، الأمر الذي لفت الانتباه وأثار الكثير من التساؤلات.

وتم التقاط صور أحمد ومنى، وسط الطبيعة، إذ ارتدت منى زكي بلوزة باللون الأزرق الفاتح، وربطت شعرها بوشاح على الطريقة الأفريقية.

في حين ظهر حلمي مرتدياً ملابس باللون الأسود، وفي صورة ظهر يرتدي قبعة، وفي أخرى ربط شعره بوشاح.