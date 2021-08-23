شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر ونداء شرارة على مسرح محكى القلعة.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى غدا الثلاثاء، النجم هانى شاكر حفل غنائى ضمن حفلات مهرجان محكى القلعة في دورته التاسعة والعشرين، ويتضمن نخبة مختارة من أجمل أعماله الخاصة التى أضاءت مشواره الفنى الممتد إلى جانب مجموعة من أغانى الطرب منها بلدى ، بقالي كتير ، كل ليلة ، لو رحت بعيد ، ضحك ولعب وجد وحب ، معاك ، ياريتني ، انا قلبي ليك ، سألتك، خايف مرة احب، وعد مني ، بعد حبك ، بحبك انا ، جواب ، قل لي عمل لك ايه ، لسه بتسألي ، احلف بسماها الى جانب احدث اعماله لو سمحتوا .

وتحيى المطربة نداء شرارة أيضا الفقرة الأولى من الحفل وتقدم باقة متنوعة من اغانيها منها سهرانة أنا ، حبيتك بالتلاتة بجانب عدد من مؤلفات تراث الموسيقى العربية .

الدورة الـ29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء يحيى فعالياتها مجموعة من نجوم الغناء والعزف وأشهر الفرق الغنائية والموسيقية فى مصر والوطن العربى هم: على الحجار، هانى شاكر، هشام عباس، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، محمد الحلو، نادية مصطفى، أحمد جمال، مى فاروق، أحمد عفت، الشيخ ياسين التهامى، محمد حسن، طارق العربى طرقان وأبناؤه، كارمن سليمان، هشام عباس، محمد محسن، جنات، نسمة محجوب، دينا الوديدى، لينا شماميان، كايروكافيه بقيادة الموزع الموسيقى على شرف، ياسر سليمان وفرقة جوهرة الشرق، سوليست فرقة أوبرا القاهرة مع الباليه، وائل الفشنى، هلا رشدي، حازم شاهين، نداء شرارة، نوران أبو طالب، سبيد اوف هارتس باند بقيادة شريف عليان، محمد حسن، سعيد الأرتيست، بغدادى بيج باند