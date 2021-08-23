شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاد يونس وأبطال "200 جنيه" يشوقون الجمهور قبل طرح الفيلم 25 أغسطس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرت النجمة الكبيرة والإعلامية إسعاد يونس في الترويج لفيلم 200 جنيه، بفيديو عبر حسابها بموقع "انستجرام"، يظهر به عدد كبير من نجوم الفيلم ومنهم ليلي علوي، خالد الصاوي، هاني رمزي، أحمد السعدني، غادة عادل، وهم يتداولوا عملة فئة 200 جنيه، والتي تمثل بطل الفيلم، لتعلق علي الفيديو، قائلة :"تفتكروا إيه قصة الـ 200 جنيه دي وإيه قصه أصحابها..فيلم 200 جنيه بجميع دور العرض إبتداءً من 25 أغسطس".



احمد رزق



اسعاد يونس



السعدني



خالد الصاوي



ليلي علوي

تجسد إسعاد يونس دورا مهما ومحوريا خلال أحداث فيلم "200 جنيه"، وتظهر فى شخصية "عزيزة السيد" والتي تقوم بختم اسمها على العملة الورقية، التي ستدور أحداث الفيلم حول هذا اللغز وسر ختمها للعملة.

فيلم "200 جنيه" ينتمي إلى نوعية البطولة الجماعية ومكون من 8 قصص متنوعة، ما بين الكوميديا والتراجيديا، حيث تنتقل 200 جنيه من شخص إلى آخر، لتكون هي الرابط بينهم مع اختلاف طبقاتهم الاجتماعية.

"200 جنيه" من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، وعلى رأسهم إسعاد يونس، أحمد السقا، أحمد آدم، أحمد رزق، هانى رمزي، خالد الصاوي، آسر ياسين، بيومى فؤاد، نيللى كريم، ليلى علوي، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبد العزيز، محمود حافظ، مى سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد، محمد فراج، أحمد داود، محمد العريف، آيه قاسم، عمرو عبدالجليل من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.