شكرا لقرائتكم خبر عن رقص ومذاكرة.. أمل رزق ومحسن محيى الدين فى بروفات مسرحية زقاق المدق "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة أمل رزق في مسرحية "زقاق المدق" المقرر عرضها على مسرح محمد عبد الوهاب يوم الخميس المقبل، والعرض من بطولة محسن محيى الدين ودنيا عبد العزيز ونهال عنبر وكريم الحسينى وآخرون، وننشر مجموعة من الصور للنجوم المشاركين فى العرض، والتى سيطر عليها البهجة والتحضيرات الأخيرة على السيناريو قبل إنطلاق المسرحية، التى يخرجها الدكتور عادل عبده.









مسرحية "زقاق المدق" مأخوذ عن رواية الأديب العالمى نجيب محفوظ، وهى من بطولة، أمل رزق، دنيا عبد العزيز، محسن محيى الدين، نهال عنبر، كريم الحسينى، ضياء عبد الخالف، بهاء ثروت، عبدالله سعد، أحمد صادق، حسان العربى، سيد عبد الرحمن، مروة نصير مراد فكرى، عصام مصطفى، أحمد شومان، عبد الرحمن عزت، إبراهيم غنام، هانى عبد الهادى، صابر رامى، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده .

















زقاق المدق رواية من أهم روايات نجيب محفوظ نشرت عام 1947 وتتخذ الرواية اسمها من أحد الأزقّة المتفرّعة من حارة الصنادقية بمنطقة الحسين بحي الأزهر الشريف بالقاهرة، وتدور أحداث الرواية في هذا الزقاق الصغير في أربعينيات القرن الماضى، وحولت هذه الرواية إلى فيلم سينمائي حمل نفس اسم الرواية، قامت ببطولته الفنانة المصرية شادية، تدور احداث القصة في فترة الأربعينات والحرب العالمية الثانية وتأثيرها على المصريين، وتعتبر بطلَة قصة زقاقُ المدق هي حميدة التي انتهت حكايتها بين أحضان الضباط الإنجليز، وقد أنهت بمسلكها هذا حكاية خطيبها الذي مات مقتولا بيد الضباط الإنجليز.

وقد تم تحويل الرواية إلى فيلم آخر في المكسيك عام 1995 باسم El callejón de los milagros أو Midaq Alley وكان أول دور لسلمى حايك في السينما ونال العديد من الجوائز بالرغم من تعديل الرواية لتلائم النمط السينمائي المكسيكي إلا أنك تشابه النمط المصري إلى حد كبير ى.