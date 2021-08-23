شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة نضال الشافعي: زوجى بخير وخروجه مرهون بعدم تأثر أجهزة الجسم بالتسمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت السيدة هند محمد علي، زوجة الفنان نضال الشافعي، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، إن الحالة الصحية لزوجها مستقرة للغاية، مؤكدة أن الأطباء سيكتبون له الخروج خلال يومين ولكن بعد الإطمئنان علي أجهزة جسمه وعدم بتأثرها بالتسمم بعدما حدث إنفجار في القولون.

نضال الشافعي

ووجهت هند محمد على الشكر لنقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي علي وجوده الدائم ودعمه لزوجها في هذه الحالة الصحية.

نضال الشافعي

وكان خضع الفنان نضال الشافعي لعملية جراحية استأصل فيها 15 سم من القولون، ويظل نضال الشافعي في المستشفى للاطمئنان على حالته، حيث زاره الدكتور أشرف زكي والفنانة نهال عنبر وأخرين.

وشارك نضال الشافعى فى موسم رمضان الماضى بعملين؛ الأول مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل من أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.

كما شارك نضال الشافعي ضيف شرف في مسلسل "الاختيار" والذى حقق من خلاله إشادات كبيرة من خلال تجسيده لدور بدوي مصري يتم القبض عليه من قبل العناصر الإرهابية في سيناء ويحققون معه يكشف عن وطنية البدو المصريين في سيناء وولائهم لوطنهم مصر.