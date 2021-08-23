شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم وسوسن بدر ومنة فضالى فى كواليس "فى القلب".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل أبطال فريق عمل فيلم "في القلب" تصوير عدد من المشاهد بأحد الديكورات المخصصة للعمل، وننشر عدد من الصور التي تجمع أبطاله منهم الفنان خالد سليم ومنة فضالى وسوسن بدر وهالة فاخر وتونى ماهر، والفيلم إخراج مرقس عادل، سيناريو وحوار ومعالجة درامية محمد حسين ألمظ، وعادل مرسى.





















والفيلم يشهد عودة خالد سليم للسينما بعد غياب، وتعد القصة مختلفة ورومانسية وتدور فى إطار اجتماعى رومانسي، ولم تحدد الجهة المنتجة موعد نهائى لطرحه فى السينمات.

وكانت أخر أعمال الفنانة منة فضالى فيلم "زنزانة 7" وجسدت من خلال الأحداث شخصية راقصة لأول مرة في مشوارها الفني .

وأحيا مؤخرا خالد سليم حفلا غنائيا على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية، وتضمن البرنامج باقة من أشهر أعماله الخاصة منها "بلاش الملامة، خد الجميل، بدري الوداع، عشنا قد إيه، عالم تاني، أنا عاشق، حلم عمري، ولا ليلة ولا يوم، نسيت نفسي، زعلان، كان فين من بدري وقابلت عينيك"، إلى جانب كوكبة من مؤلفات الموسيقي العربية التي اشتهر بتقديمها لكبار المطربين منهم عبد الحليم حافظ ووردة.