شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة لـ نضال الشافعي من المستشفى.. والأب بطرس دانيال يهديه أيات الله الحسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار الأب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكى، الفنان نضال الشافعي في المستشفى، ونشر الحساب الرسمي للمركز الكاثوليكي عبر موقع "فيس بوك"، صور الزيارة والتي قام بها الأب بطرس بإهداء نضال الشافعي لوحة لأسماء الله الحسنى، في أول ظهور له منذ إجراء جراحة بالقولون أمس.

نضال الشافعي



نضال الشافعي

نضال الشافعي

وعلق الحساب على الصور قائلا :"قام المركز الكاثوليكي للسينما ظهر يوم الإثنين 23 أغسطس بزيارة الفنان المحبوب والمتميّز نضال الشافعي للاطمئنان عليه، وذلك بعد الوعكة الصحية التي تعرّض لها مؤخراً..وأبدى نضال امتنانه لهذه الزيارة، كما طمئن جمهوره ومحبيه على حالته الصحية".



المركز الكاثوليكي

وخضع الفنان نضال الشافعي لعملية جراحية استأصل فيها 15 سم من القولون، ويظل نضال الشافعي في المستشفى للاطمئنان على حالته، حيث زاره الدكتور أشرف زكي والفنانة نهال عنبر، وحاليا يتواجد معه المخرج خالد جلال.

وتعود المشكلة لتعرض نضال الشافعي لضغط عصبي كبير؛ بسبب منتج فيلم "ميني بار" بعد أن أخلف اتفاقه معه بشأن الفيلم وجودته ومستلزمات التصوير، مما ترتب عليه تعرض نضال لضغط عصبي شديد بعد الانتهاء من التصوير ودخوله المستشفى بشكل عاجل، وحاول الأطباء السيطرة على الوضع الصحي لمدة يومين إلى أن استلزم الثقب جراحة عاجلة داخل أحد المستشفيات بالمهندسين.