شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فعاليات اليوم الثاني لمهرجان مسرح بلا إنتاج وأهم عروضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ فاعليات ثاني أيام مهرجان مسرح بلا إنتاج الدولي "بورشة ارتجال في المخ "، والتي يديرها الفنان أمير صلاح الدين بمكتبه الإسكندرية طوال أيام المهرجان، ثم تستضيف مكتبة الإسكندرية أولي المحاور الثقافية، من خلال ندوة " مركز الإبداع مصنع نجوم المستقبل" والتي يديرها المخرج الكبير الفنان خالد جلال، تقام الندوة في تمام الثانية ظهراً.

أما العروض المسرحية، فتستهلها المملكة الأردنية الهاشمية بعرض (ليلة الأنحوتة) للمخرج إياد الريموني علي مسرح الليسيه في تمام السادسة مساءً، ثم ينتقل جمهور المهرجان إلى قصر ثقافة الأنفوشي، لمشاهدة أولى العروض المصرية (المتجول) للمخرج إسماعيل إبراهيم وذلك بالمسرح الكبير بقصر ثقافة الأنفوشي في تمام الثامنة مساءً.

يقام المهرجان تحت رعاية الأستاذة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، و بدعم لوجستي من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، والبيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة الفنان خالد جلال، ومكتبة الإسكندرية التي يرأسها د. مصطفى الفقي، وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة أ. صبري سعيد، وهيئة تنشيط السياحة بالاسكندرية برئاسة أ. محمد سعد ، وشركة الاتحاد العربي برئاسة أ. محمد الجهادي، مدير عام فندق جراند بلازا سموحة أ. محمد سعدي .

يذكر أن الدورة الحادية عشرة تحمل اسم الفنان الكبير أ.د. أشرف زكي ، و يقام المهرجان علي مسارح مكتبة الإسكندرية برعاية مركز الفنون بالمكتبة، ومسرح ليسيه الحرية مقر فرقة الإسكندرية المسرحية التي يديرها الفنان محمد مرسي، ومسرح قصر ثقافة الأنفوشي الذي تديره الفنانة أماني على عوض، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة الأستاذ أحمد درويش.