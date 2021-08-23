"خبر أسعدني".. شريهان تعلق على رئاسة المستشار عدلي منصور لجامعة مصر المعلوماتية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

عقد مجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية أول اجتماعاته برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس جمهورية مصر السابق، وذلك بحضور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ونشرت الفنانة شريهان صورة للمستشار عدلي منصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر:، وعلقت :"خبر أسعدني وشرفني، رئاسة المستشار عدلي منصور رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق لجامعة مصر للمعلوماتية".

ومن ناحية أخرى شاركت شريهان مؤخرًا في مسرحية "كوكو شانيل" من تأليف وأشعار مدحت العدل، إخراج هادي الباجوري، ويشارك مع شريهان في بطولتها: "آسر ياسين، هاني عادل، إنجي وجدان، أيمن القيسوني، تامر حبيب، حنان يوسف، إنجى وجدان، عماد إسماعيل، سمر يسري، سليم سليمان، وهاني إبراهيم"، أزياء ريم العدل، وإنتاج جمال العدل.