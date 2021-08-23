شيماء سيف تكشف عن دورها في مسلسل "الجار للجار" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة شيماء سيف عن شخصيتها في مسلسل "الجار للجار".

وقالت "شيماء" في لقاء خاص لها مع برنامج Et بالعربي إنها شخصية مستبدة في المسلسل ومتزوجة من بيومي فؤاد وهما يمثلان الأسرة المصرية.

يذكر أن مسلسل "الجار للجار" ينتمي لنوعية مسلسلات "السيت كوم" وهو من بطولة بيومي فؤاد، شيماء سيف، جيسي عبدو، مرام على وغيرهم نخبة من نجوم الوطن العربي.

المسلسل من إنتاج شركتَي ميديا ريفوليوشن 7 للمنتج مفيد الرفاعي وغولد تاتش مع المخرج محمد عبدالعزيز، ومن تأليف أسامة حسام الدين.