بالصور.. تفاصيل زيارة الأب بطرس دانيال لنضال الشافعي بعد خضوعه لجراحة بالقولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

حرص الأب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكي للسينما على زيارة الفنان نضال الشافعي اليوم الإثنين بالمستشفى للاطمئنان عليه، بعد خضوعه لجراحة أمس الأحد.

وأهدى الأب بطرس دانيال خلال الزيارة تابلوه بأسماء الله الحسنى، إلى الفنان نضال الشافعي، الذي رحب بالزيارة وظهر خلالها في حالة صحية جيدة.

وأكدت زوجة نضال الشافعي، في تصريح لـ"الخليج 365"، أنه أجرى جراحة أمس الأحد، بأحد المستشفيات، نتيجة انفجار جزء في القولون ليجري أشعة، وعلى إثرها أجرى الطبيب المعالج له جراحة في القولون.

وتابعت، أن حالة زوجها الصحية مستقرة بعد إجراء هذه الجراحة بالقولون، ولا زال متواجدا داخل المستشفى، لحين استقرار حالته الصحية وتصريح الطبيب بخروجه وعودته للمنزل.

جدير بالذكر أن نضال الشافعي يشارك في فيلم "ميني بار" بطولة صلاح عبدالله، منة فضالي، راندا البحيري، صبري عبدالمنعم، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، محمد أوتاكا، وغيرهم.