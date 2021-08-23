رودينه أحمد سعد تشارك في المسلسل اللبناني "الزيارة"

محمد اسماعيل - القاهرة - تشارك الفنانة الشابة رودينه أحمد سعد في المسلسل اللبناني "الزيارة" الذي بدأ تصويره من أيام قليلة وينتمي لنوعية الأعمال التي تدور أحداثها في إطار من الإثارة والرعب.

مسلسل "الزيارة" من بطولة كارول عبود، إيلي متري، عبدو شاهين، سيرينا الشامي، دينا الشربيني، وكوكبة من الممثلين اللبنانيين، وينتمى نوعية العمل 8 حلقات من الرعب والتشويق، ورشة سرد تحت إشراف الكاتبة مريم نعوم وإخراج وإخراج أدولفو مارتينيز.

ترصد الأحداث حكاية إنصاف التي تصل من القاهرة إلى بيروت سنة 1981، في زيارة غير متوقعة لأحد المنازل، والهدف من هذه الزيارة هو إزالة لعنة عائلة حداد والتخلّص من الشر المسيطر عليهم.

ومنذ لحظة وصولها تقع أحداث خارقة للطبيعة ومليئة بمفاجآت مرعبة، لتكتشف إنصاف لاحقا أن اللعنة ذاتها هي التي أفقدتها عائلتها.

جدير بالذكر أن رودينه أحمد سعد شاركت في عدد من الأعمال الدرامية منها مسلسل "لو"، مسلسل "لعبة الموت"، ومسلسل "طريق"