قبل حفل الجمعة المقبل.. الموسيقيين تكشف موقفها من حفلات مطربي الراب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

ما هو موقف نقابة المهن الموسيقية من حفلات مطربي الراب ويجز وعفروتو وأبو يوسف؟، ما هي حقيقة وجود شبهة مجاملة لهم على حساب مطربي المهرجانات الشعبية حمو بيكا وشاكوش وغيرهم؟، أسئلة فرضت نفسها مع اقتراب موعد الحفل المقام يوم الجمعة المقبل في فاميلي بارك، والذي يقيمه مطربي الراب أبيوسف، وأبو الأنوار، وباتيستوتا.

المايسترو محمد أبو اليزيد "وكيل نقابة المهن الموسيقية" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أجاب: "لا يوجد أي مجاملة ولا معاملة خاصة، بالعكس مؤدي أغاني الراب متواجد في شعبة واحدة مع من يقدم أغاني المهرجانات الشعبية، وتطبق عليهم نفس اللوائح".

وعن التصاريح الخاصة بالحفلات، يقول: "موقفنا واحد منهم، وهو العمل وفق تصريح اليوم الواحد، والذي يتم حسمه أحيانا بالقبول أو الرفض قبل إقامة الحفل بيوم بعد التأكد من الالتزام بكافة الشروط المعمول بها،وهي القاعدة نفسها التي تطبق أيضا على من يقدم أغاني المهرجانات الشعبية".

مطربي الراب أبيوسف، وباتيستوتا، وأبو الأنوار، أعلنوا عن تقديم حفل جماهيري يوم الجمعة المقبل 27 أغسطس في فاميلي بارك، بمشاركة آخرين، وتراوحت أسعار التذاكر بين 250 و 350 و500 جنيه.

مغني الراب أحمد عفروتو كان قد أثار الجدل عقب ظهوره عاري الصدر في الحفل الذي أقيم في مدينة العلمين يوم 30 يوليو، وشارك به مع مطربي الراب ويجز وباتيستوتا.