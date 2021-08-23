إيميه صياح للمسؤولين: “رح نضلّ نقول الله كبير.. جاييكن يوم”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 أغسطس 2021 03:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

وجّهت الممثلة إيميه الصياح رسالة شديدة اللهجة إلى المسؤولين في لبنان، وذلك في تغريدة كتبتها عبر حسابها المُوثّق على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

فتساءلت إيميه الصياح قائلةً: ” يا مسؤول، بس تمرق بسيارتك من حد الطوابير (اذا كنت بالبلد)، بتطّلع؟ بتشوف شي؟ بتشوف رجّال من عمر بيّك (أو عمرك) ناطر بهالشوبات؟ بتشوف ستّ بعمر أمّك واقفة وحانية ظهرها من التعب؟”.

وتابعت إيميه في تغريدتها: “اذا شفتهم، عادي الك؟ ما بحرّكوا شي من ما تبقّى من راسك، قلبك، ضميرك؟ رح نضلّ نقول الله كبير.. جاييكن يوم”.

في المقابل، نقلت الإعلامية والممثلة اللبنانية إيميه صياح واقع وطننا لبنان والعيش فيه من خلال مقولة مهمة ومعبّرة، اذ كتبت على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي: “انتهى الزمن الذي كان فيه أهلنا يخافون علينا في الغربة.. وأصبحنا نحن في غربتنا نخاف عليهم في الوطن.” (فيودور دوستويفسكي”.