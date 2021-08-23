نجوى كرم تعايد نادر الأتات.. والأخير يرد: “شمس الفن اللي بتدفينا”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 أغسطس 2021 03:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

عايدت الفنانة نجوى كرم الفنان نادر الأتات بمناسبة عيد ميلاده وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وعلقت كرم قائلة: “عقبال الـ 100 سنة نادر وإنشالله يدوم صوتك عليك بنعمة الفرح لكل محبينك”.

ليرد الأتات قائلاً: “شمس الفن اللي بتدفينا بصوتها ومحبتها وذوقها ورقيها، معايدتك غالية متلك على قلبي، تبقي بنجاحك طول العمر”.

الجدير بالذكر، أن الفنانة نجوى كرم كانت قد أصدرت فيديو كليب أغنيتها الجديدة “مغرومة 2″، وهي من كلمات وألحان نبيل الخوري وتوزيع موسيقي داني حلو، أما الفيديو الكليب فقد تم تصويره مع المخرج حسن غدار، وكان هناك ظهور لافت في نهاية الكليب للممثل السوري معتصم النهار.