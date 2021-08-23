الأفاعي تستخدم القعقعة بصوت عال ومفاجئ لخداع البشر إلى الاعتقاد بأنها أقرب إليهم

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 أغسطس 2021 03:16 مساءً - تستخدم الأفعى المجلجلة قعقعة صاخبة مفاجئة لخداع البشر إلى التفكير بأنهم أقرب إليها ممّا هي عليه حقاً بحسب ما كشفت عنه دراسة جديدة.

وجاء في المقال الذي ترجمه “صوت بيروت انترناشونال”: كان من المفترض سابقاً أن يكون هذا التحول المفاجئ إلى إصدار تردد عالي، بمثابة إشارة تحذير بسيطة، تستخدم للسماح للأنواع الأخرى بمعرفة أنها تقترب كثيراً منها.

ولكنها في الواقع ترسل إشارة أكثر تعقيداً مما كان يعتقد في البداية، وفقاً لفريق من جامعة غراتس في النمسا.

تستخدم الأفعى هذا التحول في مستوى الصوت لجعل الأنواع الأخرى تعتقد أنها أقرب مما هي عليه حقاً وتزويد نفسها بـ “هامش أمان عن بعد” في حال كان عليها أن تتصرف.

يتم ذلك للتلاعب في تقديرات المخلوق الذي يقترب منها، بما في ذلك البشر، بحيث لا يعد بإمكانهم تقدير مدى بعدهم عن الأفعى بدقة.

جاء أول دليل على ذلك عندما زار فريق البحث منشأة للحيوانات ولاحظوا زيادة في تردد صوت الأفعى أثناء اقترابهم منها، ثم انخفاض تواترها أثناء ابتعادهم عنها.

كان العلماء على دراية بالفعل بأنّ الأفاعي المجلجلة “تهز ذيولها بقوة” على ترددات مختلفة، لكن هذه هي الدراسة الأولى التي تستكشف سبب قيامها بذلك.

شرع الفريق في استكشاف الرسالة التي كانت ترسلها تغييرات التردد إلى المستمع، بما يتجاوز التحذير البسيط.

وقال شاغنود: “تظهر بياناتنا أنّ العرض الصوتي للأفاعي المجلجلة، والذي تم تفسيره لعقود على أنه إشارة تحذير صوتية بسيطة حول وجود الثعبان، هو في الواقع إشارة اتصال بين الأنواع أكثر تعقيداً.”

“إنّ التحول المفاجئ إلى التردد العالي يعمل بمثابة إشارة ذكية لخداع المستمع حول المسافة الفعلية لمصدر الصوت. وبالتالي فإنّ سوء تفسير المسافة من قبل المستمع يخلق هامش أمان المسافة للأفاعي.”

أجرى شاغنود وفريقه تجارب بدت فيها الأشياء تتحرك نحو أفعى مجلجلة، لمعرفة ما حدث لتردد القعقعة.

كان أحد الأشياء التي استخدموها جذعاً يشبه الإنسان، وكان آخر قرصاً أسود يلوح في الأفق ويبدو وكأنه يقترب من خلال زيادة حجمه.

مع اقتراب التهديدات المحتملة، ارتفع معدل الاهتزاز إلى 40 هرتز ثم تحول فجأة إلى نطاق تردد أعلى، بين 60 و100 هرتز.

أظهرت نتائج إضافية أنّ الأفاعي المجلجلة تكيّف معدل القعقعة، استجابة لسرعة اقتراب كائن ما منها بدلاً من حجمه.

وأوضح شاغنود: “في الحياة الواقعية، تستخدم الأفعى المجلجلة إشارات اهتزازية إضافة إلى الأشعة تحت الحمراء للكشف عن الثدييات المقتربة، لذلك نتوقع أن تكون استجابات القعقعة أكثر قوة”.

أنشأ الفريق تجربة الواقع الافتراضي VR لاختبار كيف يُنظر إلى هذا التغيير في معدل القعقعة من قبل أشخاص آخرين، فيما يتحرك المتطوعون عبر الأراضي العشبية نحو ثعبان مخفي.

ارتفع معدل القعقعة مع اقتراب البشر وقفز فجأة إلى 70 هرتز على مسافة افتراضية من حوالي 13 قدم.

طُلب من المستمعين تحديد متى يبدو أنّ مصدر الصوت على بعد ثلاثة أقدام منهم، ووجدوا أنّ الزيادة المفاجئة في القعقعة تسببت في التقليل من قدرة المشاركين على تحديد المسافة بينهم وبين الأفعى الافتراضية.

وقال شاغنود: “الثعابين لا تكتفي فقط بالإعلان عن وجودها، ولكنها طورت حلاً مبتكراً: وهو جهاز تحذير عن بعد صوتي مشابه للجهاز الموجود في السيارات أثناء القيادة للخلف”.

“إنّ هذا التطور هو عملية عشوائية، وما قد نفسره اليوم على أنه تصميم أنيق هو في الواقع نتيجة الآلاف من تجارب الثعابين التي تواجه الثدييات الكبيرة.”

“تطورت قعقعة الأفعى مع الإدراك السمعي للثدييات عن طريق التجربة والخطأ، فأصبحت تلك الثعابين أفضل قدرة على تجنب الدوس عليها.”