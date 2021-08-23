رضوى الشربيني تتصدر التريند.. ما علاقة أحمد سعد؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصدرت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني، الإثنين، قائمة الأكثر بحثاً على محرك البحث العالمي "جوجل".

يأتي ذلك بعد دخول رضوى الشربيني على خط الأزمة الخاصة بإعلان الفنان المصري أحمد سعد زواجه على مصممة الأزياء علياء بسيوني.

ونشرت الشربيني عبر حسابها في أنستقرام صورة من عقد قران أحمد سعد وعلياء بسيوني، وعلقت: "مبروك يا أحلى عروسة في الدنيا، خلي بالك يا أحمد.. أحسن بص".

ورد أحمد سعد على تهنئة رضوى الشربيني له بعقد قرانه، قائلًا: "خلاص والله، الحمد لله على نعمة علياء".

واحتفل أحمد سعد بعقد قرانه مساء السبت على عارضة الأزياء علياء بسيوني داخل أحد الأماكن المفتوحة بالقاهرة، واقتصر حفل الزفاف على الأصدقاء والأقرباء فقط، بحضور شقيقه النجم عمرو سعد ووالدتهما.

وتصدر أحمد سعد وعلياء بسيوني التريند خصوصاً بعد تعليق زوجته السابقة سمية الخشاب على زواجه بنشر صورة غامضة عبر حسابها على "تويتر".

وتعد هذه الزيجة هي الرابعة لأحمد سعد، إذ تزوّج 3 مرات، كانت الأولى من لبنى بيومي والتي أنجب منها طفلين، وآخرها الفنانة سمية الخشاب.



