شكرا لقرائتكم خبر عن صفاء أبو السعود مع أطفال ذوى الهمم قبل تكريمها فى العلمين اليوم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود الأطفال من ذوي الهمم الغناء، وذلك على هامش فعاليات سمبوزيوم أرتا مرسانا بالعلمين، وهو السومبوزيوم الذي اختار فيه الأطفال من ذوي الهمم الفنان هاني رمزي سفيرًا للسعادة ضمن فعالياته بالعلمين بمشاركة 40 من أهم رسامي العالم يمثلون مدارس وتيارات فنية مختلفة، ومن المقرر أن يتم تكريم أبو السعود اليوم ضمن الفعاليات.



صفاء أبو السعود مع الأطفال من ذوى الهمم



صفاء أبو السعود مع الأطفال من ذوى الهمم



صفاء أبو السعود مع الأطفال من ذوى الهمم



صفاء أبو السعود مع الأطفال من ذوى الهمم



صفاء أبو السعود مع الأطفال من ذوى الهمم (5)



صفاء أبو السعود مع الأطفال من ذوى الهمم

وكانت قدمت الفنانة صفاء أبو السعود، مؤخرا أوبريت غنائيا لمصر بعنوان "فجر الضمير"، داخل قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، احتفالا بختام مهرجان "إبداع 9" لشباب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة، من تأليف الشاعر جمال بخيت، ومن إخراج عادل عبده، والموسيقى التصويرية وألحان شريف حمدان.



صفاء أبو السعود مع الأطفال من ذوى الهمم



صفاء أبو السعود مع الأطفال من ذوى الهمم

وفى كواليس مشاركتها في المهرجان، اتفق المخرج عادل عبده مع الفنانة القديرة صفاء أبو السعود على العودة إلى المسرح من خلال عمل غنائى استعراضى، وجارى البحث عن ورق مناسب يليق بتاريخ صفاء أبو السعود يتولى "عبده" إخراجه والاتفاق عليه - بحسب تصريحات الدكتور عادل عبده رئيس قطاع الفنون الشعبية لـ"الخليج 365".

وكانت الفنانة صفاء أبو السعود، قد قالت إن وجودها في بروفات مهرجان إبداع على مسرح جامعة القاهرة يمثل مصدرًا للسعادة كبيرًا لها، كون ذلك الحلم يمثل أهمية خاصة ويراودها من صغرها أن تقف على مسرح الجامعة خاصة جامعة القاهرة.

وعن أغنيتها الجديدة "فجر الضمير"، قالت صفاء أبو السعود: "الأغنية مستوحاة من فكرة أن مصر منذ قدم التاريخ تحب الحضارة وتساعد الآخرين ومحبة لكل الفنون، والخير فيها كتير وما زالت، والأغنية جميلة مش عاوزة أحرقها، وستكون في ختام الاحتفال، لأن كل هذا الإبداع لن يكون نافعًا دون فجر الضمير، خاصة أن الإنسان المصري طوال عمره صاحب ضمير حي ومرتبط بالتدين وبالله وهي من ألحان الشاعر جمال بخيت وإخراج الدكتور عادل عبده".