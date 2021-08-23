شكرا لقرائتكم خبر عن سكر السكر.. صور جديدة من حفل زفاف نيللى كريم وظهور أبطال مسلسل "100 وش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر عدد من أبطال مسلسل "100 وش" حفل زفاف الفنانة نيللى كريم وزوجها هشام عاشور، ونشر الفنان إسلام إبراهيم عبر حسابه على فيس بوك، صورا من حفل الزفاف ومشاركة أبطال عمل المسلسل منهم الفنان اسر ياسين وحسن أبو الروس.



فرح نيللى كريم

وعلق إسلام إبراهيم على الصور التي نشرها عبر حسابه على فيس بوك:"فرح سكر السكر" في إشارة إلى الفنانة نيللى كريم وأسمها في مسلسل "100 وش".

وخلال حفل الزفاف رقصت الفنانة نيللى كريم على أغنية "مليونير" من مسلسلها "بـ100 وش".



نيللى كريم

وكشفت الفنانة نيللى كريم، عن أن "دبل" زفافها على لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور، تم تصنيعهما خصيصا لهما، على يد شخص متخصص فى تصميم المجوهرات فى مدينة نيويورك الأمريكية.



فرح نيللى كريم وابطال مسلسل 100 وش



من فرح نيلى كريم



اسر ياسين وزوجته واسلام ابراهيم

ونشرت نيللى كريم صور من مراحل تصنيع وتنفيذ خاتمى الزفاف عبر حسابها الرسمى بإنستجرام فى خاصية الاستورى، ونشرت صور الخاتمين، ووجهت الشكر لمصممهما "آلان مايكل" وقالت له: "شكرا لك آلان نحن نحبهما"، وقالت تعليقا على صورة أخرى: "خواتم زفاف هاند ميد، على يد المتميز آلان مايكل".

يذكر أن نيللى كريم احتفلت بعيد الميلاد الأول لزوجها هشام عاشور في نيويورك بعد أسبوع من زواجهما، حيث كشف عاشور لاعب الاسكواش السابق عن فيديو فى ستورى انستجرام الخاص به وهو يحتفل بعيد ميلاده برفقة نيللى وشقيقة رامى عاشور وعدد من أصدقائه المقربين هناك عاشور قضى فترة طويلة فى نيوورك ثم عاد إلى مصر بعد تغيرات جائجة كورونا.