شكرا لقرائتكم خبر عن نانسي عجرم تداعب ابنتها ليا: "هيدا جزء من نهاري".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة اللبنانية نانسي عجرم جمهورها ومتابعيها عبر موقع "تويتر"، بصور خلال لعبها مع أبنتها الصغري "ليا"، وممازحتها لها على الأرض في منزلها، مصحوبة بتعليق :" هيدا جزء من نهاري..و إنتو كيف عم تقضوا وقتكن؟"، لتنال إعجاب عدد كبير من جمهورها.



نانسي عجرم

وكانت كشفت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، عن كواليس أغنيتها الجديدة "سلامات"، التى طرحتها مؤخرا عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، وحققت نجاحاً كبيرا، لابتعادها لفترة عن الغناء، حيث نشرت عبر حسابها بموقع انستجرام، مقطع فيديو قصير من كواليس رقصتها في الكليب.



نانسي عجرم وليا (1)



نانسي عجرم وليا (2)



نانسي عجرم وليا (3)



نانسي عجرم وليا (4)

وطلبت عجرم من متابعيها وجمهورها، بتنفيذ هذا التحدي عبر حساباتهم الشخصية بمختلف منصات السوشيال ميديا، وهو تقليد رقصتها بجوار بعض من الأصدقاء.

وطرحت النجمة اللبنانية نانسى عجرم أحدث كليباتها الغنائية "سلامات" من خلال قناتها على موقع يوتيوب، وهى الأغنية التى صورتها بفكرة مختلفة حيث اعتمدت على تصويرها بجانب اثنين يمثلان دور أصدقائها داخل مطعم يهربوا منه بعدما اكتشفوا أنهم جميعا لا يمتلكون أموالا، والأغنية من كلمات الشاعر شادي نور، وألحان ‎ محمد يحيى، وتوزيع هادى شرارة.

وأحيت النجمة اللبنانية نانسى عجرم، حفلا غنائيا شهر يوليو الماضي في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية وشاركها في الحفل المطرب اللبناني عاصى الحلانى، وقدما خلال الحفل باقة متميزة من أشهر أغنياتهما التي أمتعت الجمهور الحاضر.