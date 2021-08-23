شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل يحتفل بعيد ميلاده بحضور عمر كمال والليثى ومحمد رشاد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان مصطفى كامل بعيد ميلاده وسط حضور عدد كبير من نجوم الغناء منهم حكيم وعمر كمال ومحمود الليثى ومحمد رشاد وحمزة الصغير ومحمود الحسينى والعائلة في جو ملىء بالبهجة، وقدم كامل عدد من أغانيه التي تفاعل معها الحضور منها قشطة يابا وكل سنة وانت طيب حبيبى وغيرها، كما قدم النجوم الحاضرين عدد من أغانيهم أيضا وأرسلوا التهانى إلى كامل .





وطرح مؤخرا مصطفى كامل رابع أغانى ألبومه الجديد "وجع قلبى" وتحمل اسم "نفسي ثم نفسي" من كلمات هشام عبدالحليم وألحان محمد سراج وتوزيع أحمد باريتون، وتعد الأغنية شكل جديد على كامل لم يقدمها قبل ذلك، وتقول كلمات الأغنية:





نفسى ثم نفسى خلاص، ومش هعمل حساب للناس، ومش أنانيه أنا بظبط، وببنى للى جاى أساس، لأنى تعبت في حياتى، خلاص قررت أنا الآتى، أول حاجة ح أعملها، ح ارتب أولوياتى، حاجات غالية أوى عليا، هحاول إنى ماخسرهاش، حاجات ملهاش أهمية ح ابعها حتى لو ببلاش، وهوه ده وقتى وميعادى، ومش هيضيع على الفاضى، في فرق كبير حقيقى ما بين، قليل الحيله والراضى، وقعت وقمت كام مره وعمرى ما إشتكيت مره، لاقولت لحد بتألم ولا اتكلمت، ما بين الوقعة والقومة، في درس جديد ومعلومه، وياما الدنيا بتعلم وأنا اتعلمت.































