شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن الإعلامي حمدي الكنيسي أشهر مراسل حربي وأبرز إذاعي مصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير الرعاية الطبية الكاملة للإعلامي الكبير حمدي الكنيسي رئيس الاذاعة المصرية الأسبق إثر إصابته بأزمة صحية ، ويعالج حاليا الإذاعي الكبير بمستشفي المعادي العسكري .

الإعلامي حمدي الكنيسي من مواليد مارس عام 1941 بقرية شبرا النملة التابعة إلى مركز طنطا

حصل حمدي الكنيسي على ليسانس في تخصص اللغة الإنجليزية عام 1961، في جامعة القاهرة ، ثم سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية و درس تخصص الترجمة الفورية وذلك في الجامعة الأمريكية،عام 1966.

لُقِبَّ حمدي الكنيسي بأشهر المراسليين الحربيين اللذين قاموا بتغطية أحداث حرب أكتوبر، وذلك في عام 1973.

بدأ الإعلامي حمدي الكنيسي مشواره المهني في عام 1962، حيث عمل في البداية في مجال التعليم، حيث قام بتدريس الثانوية في تخصص اللغة الإنجليزية.

انتقل حمدي الكنيسي للعمل في مجال الإعلام، حيث عمل في البداية مع إذاعة البرنامج العام، كقارئ نشرة إخبارية، وبعدها انتقل للعمل في مراقبة البرامج الثقافية في نفس الإذاعة.

انتقل حمدي الكنيسي للعمل في إذاعة صوت العرب، حيث تم تعيينه في منصب مراقب للبرامج الثقافية فيها، وبعدها تم تعيينه في منصب رئيس الشكبة.

في عام 1988، انتقل حمدي الكنيسي للعمل في إذاعة الشباب والرياضة، حيث تولى منصب المدير العام لها ، وبعدها تولى رئيس مجلس الإدارة بمجلة الإذاعة والتلفزيون.

قدم حمدي الكنيسي مجموعة من البرامج الإذاعية منها: برنامج بعنوان يوميات مراسل حربي، برنامج المجلة الثقافية، برنامج قصاقيص، برنامج صوت المعركة، برنامج تليفون وميكروفون و200 مليون.

حصل حمدي الكنيسي على العديد من الأوسمة والجوائز منها: وسام الجمهورية، ودرع التفوق من وزير الإعلام، بسبب تطوعه كمراسل حربي للإذاعة، وجائزة أفضل كاتب في الدراسات الاستراتيجية، وجائزة التفوق في الأداء

حمدي الكنيسي يعد خبيرًا دوليًا في الإعلام لدى اليونسكو من عام 1975 وحتى عام 1977 ، وأمينًا عامًا لمهرجان الإذاعة والتلفزيون في جميع دوراته ، وأمينًا عامًا لمهرجان الأغنية العربية السادس.