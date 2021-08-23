شكرا لقرائتكم خبر عن رضوى الشربيني تهدد أحمد سعد بطريقة طريفة بعد عقد قرانه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت الإعلامية رضوى الشربيني المطرب أحمد سعد على عقد قرانه عبر صفحتها "انستجرام"، ونشرت صورة تجمع بينه وبين زوجته عليا، وهددته بشكل طريف، قائله: "مبروك يأحلى عروسة فى الدنيا.. خلى بالك منها يا أحمد لحسن بص"، ليرد عليها أحمد سعد من خلال التعليقات، قائلاً: "خلاص والله الحمد لله على نعمة علياء وشكراً جداً على المباركة".

واحتفل الفنان أحمد سعد بعقد قرانه على مصممة الأزياء علياء بسيوني مساء أول أمس السبت في حفل بسيط بحضور الأهل والأصدقاء المقربون.

يذكر أن هناك قصة حب جمعت بين النجم أحمد سعد وعلياء بسيونى في شهر يوليو العام الماضى، حيث ظهر معها في عيد ميلادها الذى أحياه المطرب الشعبى عمر كمال، والتقط أحمد سعد صورا مع علياء بهذه المناسبة السعيدة، والتى أثارت تساؤلات حول إمكانية دخول الفنان علاقة عاطفية جديدة، أو أن تكون تمت خطوبته على عارضة الأزياء علياء بسيونى.