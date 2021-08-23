شكرا لقرائتكم خبر عن برادلي كوبر يدعم مرض السرطان.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات المصورين النجم العالمي برادلي كوبر، وهو في طريقه لحضور اجتماع عمل في سانتا مونيكا كاليفورنيا، ونشر موقع جاست جيرد صور برادلي حيث ارتدي تي شيرت أصفر مكتوب عليه "Stand Up for Cancer"، وهو اسم المؤسسة الخيرية التي تجمع التبرعات لدعم مرضي السرطان.

وكانت عدسات المصوريين التقطت الممثل العالمى برادلى كوبر وهو يصطحب ابنته أثناء الذهاب إلى عيد ميلاد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، وقد بدا كوبر وابنته من عارضة الأزياء ايرينا شايك في منتهى السعادة أثناء الذهاب لتلك المناسبة التي أقيمت داخل مزرعة أوباما في جزيرة ماساتشوستس على الساحل.

من ناحية أخرى يبدو أن الممثل برادلى كوبر لم يتأثر كثيرًا بأخبار ارتباط صديقته السابقة وأم ابنته إيرينا شايك بـ كاني ويست، حيث كشف موقع ديلى ميل عن ظهوره في شوارع مدينة نيويورك وهو يحمل ابنتهما وذلك الشهر الماضى بعد تأكيد علاقتها مع إيرينا شايك وفقًا لتقرير الديلى ميل.

وأضاف التقرير أن الممثل الشهير لا يكترث بارتباط شايك من عدمه حيث يفضل التركيز على حياته فقط، وسيظل صديقاً لـ ايرينا شايك حتي لو شهدت حياتها ارتباطات جديدة، وهو الأمر الذى يؤكده بحسب التقرير تواجده مع إيرينا من وقت لآخر في نيويورك حيث يتواصل الثنائى دائماً بغرض تربية ابنتهما بشكل مناسب لا يؤثر عليه الانفصال.