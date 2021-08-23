مها أحمد ترقص على أغنية "إنساي" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة مها أحمد جمهورها بمقطع فيديو لها، نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت مها في الفيديو وهي ترقص على أغنية "إنساي" لمحمد رمضان وسعد لمجرد، من الحفل الأخير للفنان محمد رمضان في الساحل الشمالي.

وعلقت مها على الفيديو: "إنساي يلا باي".

وكانت الفنانة مها أحمد تعرضت للتنمر من بعض جمهورها، بعد رقصها مع نجلها في حفل الفنان محمد رمضان الأخير.

ونشرت مها مقطع فيديو لها، وهي ترقص مع نجلها في الحفل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "واحشني التنمر، خمسة وخميسة بالمرة بقه هما متنمرين إذا هما مغلولين إذًا أنا موجود".

يأتي ذلك بعد الأزمة الصحية التي تعرضت لها مها أحمد مؤخرًا، ودخلت إثرها أحد المستشفيات.

وكان مصدر مسؤول بنقابة المهن التمثيلية، كشف وقت أزمتها تفاصيل حالتها الصحية، بأن مها أحمد عانت مغصًا كلويًا شديدًا، ما استدعى نقلها لأحد المستشفيات، القريبة من منزلها.