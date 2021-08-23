قبل أيام من طرحه بالسينمات.. فيلم "٢٠٠ جنيه" يحقق ردود فعل إيجابية على مواقع التواصل الاجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

‎حقق فيلم 200 جنيه ردود فعل إيجابية قبل طرحه بدور العرض السينمائي خلال أيام قليلة.

واجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة صور لنجوم العمل، وهو ما دفع عدد كبير من " الفانز " في مواقع التواصل الاجتماعي و خاصة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، إثارة العديد من التساؤلات عن اشتراك هذا الكم الكبير من النجوم بالفيلم وعن مواعيد العرض بالدول العربية .

‎لذا اهتمت الجهة المنتجة خلال الفترة الحالية وخاصة مع عرض الفيلم يوم ٢٥ أغسطس الحالي آليات عرض العمل في الدول العربية في نفس توقيت طرح الفيلم بدور العرض المصرية، خاصة بعد استقبال عدد من الإيميلات من مديري دور العرض هناك، خاصة أن العمل يضم نخبة كبيرة من النجوم إضافة إلى الأغنية الدعائية للفيلم التي طرحها الفنان أحمد سعد من كلمات عبدالله حسن وألحان إسلام معز و توزيع عمرو صلاح .

‎فيلم "200 جنيه"تدور أحداثه في إطار اجتماعي يستعرض 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدي والتراجيدي ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.

‎العمل من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، وعلى رأسهم إسعاد يونس، أحمد السقا، ليلي علوي ،أحمد آدم، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد الصاوي،بيومي فؤاد، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبد العزيز، محمود حافظ، محمود البزاوي ،مي سليم، نيرمين زعزع، دينا فؤاد ،ملك قورة، نهى صالح، وهو من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين، ومن إنتاج شركتي فيردي لمحمد عبدالحميد، ووائل علي، وشركة «آرت ميكرز» للمنتج أحمد عبدالعاطي.