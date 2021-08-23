بعد انفجار جزء في القولون.. منة فضالي تطلب الدعاء لنضال الشافعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تعرض الفنان نضال الشافعي، أمس الأحد، لأزمة صحية نُقل على إثرها لأحد المستشفيات بالقاهرة.

ونشرت الفنانة منة فضالي صورة نضال الشافعي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "نضال مش بس زميل لا أخ وصاحب بجد وبحبه وبحترمه جدا وكل الناس بتحبه وبتحترمه ومعروف عن نضال إنه هادي ومؤدب بزيادة والناس بتستغل ده للأسف اللي حصل لنضال نتيجة زعل وانفعال وصله لعملية كبيرة في القولون علشان الشغلانة اللي احنا فيها اللي الناس فاكرة إن حياتنا مرفهة بس لا احنا بنشوف الوحش أكتر والله مش لازم نوريكم غير الجانب الكويس للأسف".

وطالبت منة جمهورها بالدعاء لنضال قائلة: "أدعوله بالسلامة، ربنا يشفيك يا صاحبي وتقوم بالسلامة ويخف من عليك وترجع لبيتك ومراتك وعيالك وجمهورك اللي بيحبك".

وأكدت زوجة نضال الشافعي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أمس، أنه أجرى جراحة اليوم، بأحد المستشفيات، نتيجة انفجار جزء في القولون ليجري أشعة، وعلى إثرها أجرى الطبيب المعالج له جراحة في القولون.

وتابعت، أن حالة زوجها الصحية مستقرة بعد إجراء هذه الجراحة بالقولون، ولا زال متواجدا داخل المستشفى، لحين استقرار حالته الصحية وتصريح الطبيب بخروجه وعودته للمنزل.

جدير بالذكر أن نضال الشافعي يشارك في فيلم "ميني بار" بطولة صلاح عبدالله، منة فضالي، راندا البحيري، صبري عبدالمنعم، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، محمد أوتاكا، وغيرهم.