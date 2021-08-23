مي كساب تدعو لوالدها ونجوم الفن يعلقون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة مي كساب جمهورها بصورة تجمعها بوالدها من حفل زفافها، نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت مي على الصورة قائلة: "بابا أغلى ممتلكاتي وكنز حياتي، ربنا يقومك بالسلامة ويطول في عمرك ويخليك لينا لأننا من غيرك ولا حاجة".

وانهالت التعليقات من عدد من نجوم الفن، وكتبت الفنانة بدرية طلبة: "ألف سلامة عليه يا حبيبتي".

وعلق الفنان حمادة هلال: "يارب يحفظهولك ويطول في عمره"، بينما كتبت الفنانة حنان مطاوع: "يارب اشفيه وعافيه ويقوملك بالسلامة حبيبتي"، وعلقت المطربة أمينة :"مليون سلامة عليه حبيبتي".

وعُرض لمي كساب مؤخرا مسلسل "اللعبة 2 - ليفل الوحش" على إحدى المنصات الإلكترونية، حيث يشارك في بطولته كل من شيكو، هشام ماجد، رانيا يوسف، ميرنا جميل، محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، أوتاكا، من تأليف فادي أبو السعود، أحمد سعد والي، إخراج معتز التوني