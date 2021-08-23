قبل دخوله العمليات.. نجل شعبان عبدالرحيم يوصي شقيقه بهذه الوصية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تعرض عصام عبدالرحيم، نجل الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم، لوعكة صحية خلال الأيام الماضية الأخيرة، دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة، لإجراء عملية جراحية، صباح اليوم الإثنين.

وطالب عصام متابعيه، عبر حسابه بموقع "فيسبوك" بالدعاء له، وكتب: "أنا داخل العمليات دلوقتي والعملية كبيرة ومحتاج دعواتكم".

وحرص شقيقه الفنان عدوية شعبان، على دعمه، إذ نشر له مقطع فيديو، قبل دخوله غرفة العمليات، حيث أوصى "عصام" أخيه قائلًا: "ادع لي يا عدوية، أنا داخل العمليات، وإن شاء الله خير بإذن الله.. ولو حصل لي حاجة خلي بالك من أم ندى، وندى وفاطمة، والعيال كلها، وخلي بالك من نفسك.. لا إله إلا الله".

وأضاف عدوية : "ألف ألف سلامة على قلبي اللي كل يوم يوجعني.. يا رب يشفيك يا عصام ويعفي عنك أخويا وصاحبي وضهري في الدنيا ربنا يقومك بألف سلامة عليك يا نور عنيا.. ربنا يشفيك ويعافيك ويرجعك لينا بالسلامة ياخويا وتبقى أحسن من الأول إن شاء الله".

وتابع : "اللهم اشفه شفاءً ليس بعده سقم أبدًا، اللهم خذ بيده، اللهمّ احرسه بعينك التي لا تنام، واكفه بركنك الذي لا يرام، واحفظه بعزك الذي لا يضام، واكلأه في الليل والنهار، وارحمه بقدرتك عليه، وارحمه بقدرتك عليه، أنت ثقته ورجاؤه، يا كاشف الهم، يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين، اللهم ألبسه الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، يا أرحم الراحمين، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم اشفه".