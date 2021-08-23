بعد إثارتها الجدل.. هل روبي السبب في رفع سعر تذاكر محمد منير بالساحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

حالة من الجدل أثارتها الفنانة روبي عقب الكشف عن مشاركتها مع الفنان محمد منير في الحفل المقام مساء الخميس المقبل الموافق 26 أغسطس، على المسرح الروماني في جولف بورتو مارينا، ووصل الأمر إلى حد اتهامها أنها السبب في رفع سعر تذكرة الحفل.

مصدر من الجهة المنظمة للحفل قال لمصراوي: "ما قيل عن رفع سعر التذكرة غير صحيح، ومشاركة الفنانة روبي لم تؤثر عليها، إذ تم تحديد نفس السعر الموحد الذي قدم به من قبل حفل الفنان تامر حسني، وهو 600 جنيه".

مشاركة الفنانة روبي في الحفل تأتي بعد عامين من تقديم الفنان محمد منير حفل غنائي بمشاركة آخرين معه، إذ أحيا في أبريل 2019 الحفل الذي أقيم في الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس، بعد تقديم فرقة "شارموفرز"، والمطرب أحمد كامل، مجموعة من أغانيهم.

وفي عام 2017 عندما قدم الكينج آخر حفل له في الساحل الشمالي، حرص على دعوة الفنانة مي كساب إلى المسرح، وقدمت معه أغنية "كان فاضل".

الحفل المقرر إقامته الخميس المقبل، يعد الثالث الذي تشارك به الفنانة روبي في الساحل السمالي، والثاني الذي يثير الجدل حولها قبل إقامته، إذ سبق وحدث الأمر نفسه عند تقديمها في 16 يوليو حفلها الأول في إحدى الملاهي الليلية، عقب نشرها عبر خاصية "الإستوري" بحسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة لشروط حضوره، وكانت كالتالي: "الحد الأدني لدخول الحفل 25 عامًا.. للثنائيات فقط (كابلز).. لا يسمح بارتداء الهوت شورت أو الملابس الرياضية".

كما جاء في شروط حضور الحفل: "يسمح بارتداء التربون.. لا يسمح باستخدام العنف.. يجب الالتزام بارتداء ملابس بيضاء".