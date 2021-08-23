عبد السلام النابلسي.. تزوج في سن الـ60 وهذه أشهر إفيهاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحتفل محبو الفنان الراحل عبد السلام النابلسي بعيد ميلاده الـ 122،اليوم إذ أنه من مواليد 1899.

وفي هذا التقرير نعرض لكم حكايات النابلسي:

نشأته

ولد النابلسي في 23 أغسطس عام 1899، في "عكار" شمال طرابلس اللبنانية، وتعود جذوره إلى مدينة "نابلس" الفلسطينية، التي عمل جده بها قاضيًا، ومن بعده والده أيضًا. وعندما بلغ الـ 20 من العمر أرسله والده ليكمل دراسته، فالتحق بالأزهر وحفظ به القرآن، ونبغ في اللغة العربية، بجانب اللغة الفرنسية والإنجليزية.

عمل بالصحافة

خاض تجربة العمل الصحفي عام 1925، من خلال عمله في أكثر من مجلة مثل مجلة "مصر الجديدة" ومجلة "الصباح". وفي عام 1929 دخل عالم الفن على يد السيدة "آسيا" في فيلم "غادة الصحراء"، ولكن تحققت نجوميته عام 1931 في فيلم "وخز الضمير".

تجربة الإخراج

كان لـ"النابلسي" مواهب متعددة، فبجانب التمثيل، خاض تجربة الإخراج، وعمل كمساعد مخرج مع الفنان يوسف وهبي، ثم تفرغ مرة أخرى للتمثيل بعدما عُرض عليه تقديم العديد من الأدوار الكوميدية التي نجح فيها نجاحًا كبيرًا.

أشهر عازب

ظل النابلسي متمتعًا بلقب أشهر عازب في الوسط الفني، حتى وصل إلى الـ 60 من عمره، ثم تزوج من إحدى معجباته في بيروت، وتُدعى "جورجيت سبات"، إلا أن زواجهما تم دون علم أسرتها، بسبب اختلاف ديانتهما، وأرغمته عائلته على تطليقها بعد فترة قصيرة.

أشهر أعماله

قدم الراحل عبد السلام النابلسي أعمالًا متعددة للفن المصري، أشهرها "البدوية الحسناء"، "حمامة السلام"، "عفريته هانم"، "المليونيرة الصغيرة"، "شارع الحب"، "ما تقولش لحد"، "عايزة أتجوز"، "رسالة غرام"، "بنت الجيران"، "المحتال"، "ليالي الحب"، "إزاي أنساك"، "أنت حبيبي"، غيرها.

الضرائب

تراكمت على النابلسي الضرائب، وهو ما دفعه للعودة إلى لبنان مرة أخرى، وهناك صار مديرًا للشركة المتحدة للأفلام، وأنتج عدة أفلام منها فيلم "فاتنة الجماهير".

إفيهات

تميز الفنان عبد السلام النابلسي بعدة "إفيهات" في معظم أفلامه، التي لا ينساها الجمهور، منها: "ناس لها حظ وناس لها ترتر"، "إفرجها يا كريم، إبسطها يا باسط"، "يا أيتها السماء صُبي غضبك على الأغبياء".

أزمة قلبية

وفي 5 يوليو عام 1968، توفي عبدالسلام النابلسي، إثر أزمة قلبية حادة، وبعد وفاته تم اكتشاف أنه كان مريضًا بالقلب، وأنه أخفى عن كل من حوله حقيقة مرضه، خوفًا من أن يمتنع المنتجين والمخرجين عن منحه أدوار في أعمالهم.