أحمد حلمي يصدم زوجته منى زكي بتصرفه ولهذا السبب هددته!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ 22 دقيقة

بعد أن نشر النجم المصري أحمد حلمي فيديو صوره لزوجته الفنانة منى زكي وهي تقوم بالترويج لظهورها في برنامج “صاحبة السعادة”، وجهت الفنانة المصرية منى زكي، “رسالة تهديد” إلى زوجها الفنان أحمد حلمي

ونشر أحمد حلمي فيديو صوره لمنى زكي وهي تحاول الترويج لظهورها في البرنامج، ثم قررت التوقف وركوب سيارتها، وظهر صوت حلمي في الخلفية وهو يعدها بعدم نشر الفيديو حتى لا يتسبب في ضحك الجمهور عليها، لكنه نشر الفيديو، لترد عليه منى زكي برسالة التهديد.

كما نشر حلمي تسجيلا للمحادثة التي جمعته بزوجته، وعلق: “مش أنا اللي اتهدد… طيب أهوه”.

وعبرت منى زكي، عن صدمتها من نشر أحمد حلمي للفيديو الذي تلعثمت فيه كثيرا وهي تحاول نطق عبارة “انتظروني في صاحبة السعادة مع إسعاد يونس”، وتوعدت بالانتقام منه بنشر فيديو محرج له، مؤكدة أنها تعتقد أن لديها مقطع قد لا يحب أن يراه الجمهور.

يذكر أن منى زكي تظهر ضيفة أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج “صاحبة السعادة” مع إسعاد يونس، في سهرة اليوم الإثنين، ومن المتوقع أن تكشف تفاصيل عمل فني جديد يجمعها بزوجها أحمد حلمي، كما يتضح من إعلان الحلقة.