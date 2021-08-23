الأشخاص الوسيمون لهم الأولوية في الوظائف ويتقاضون رواتب أكثر من غيرهم

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 أغسطس 2021 01:09 مساءً - تشير دراسة جديدة إلى أنّ الأشخاص ذوي المظهر الجميل هم أكثر عرضة للحصول على وظيفة وعلى تقييمات مادية أحسن بفضل “قسط الجمال”، لكنّ الأشخاص الأقل جاذبية يمكنهم تسوية ذلك من خلال مظهر يوحي بأنهم يتمتعون بالقوة.

وجاء في مقال ترجمه صوت بيروت إنترناشونال: وجد باحثون جامعيون من كلية بافالو للإدارة أنّ الأشخاص الأقل جاذبية الذين يقفون بأقدام وأكتاف ثابتة مع اليدين على الوركين، وصدر وذقن بارزين، المعروفة باسم “وضعية القوة”، يمكنهم أن يتفوقوا على “قسط الجمال” الذي يتمتع به الأشخاص ذوو المظهر الجيد.

تأتي النتائج بعد أيام فقط من دراسة منفصلة وجدت أنّ الرجال قصيري القامة والنساء البدينات يكسبون ما يصل إلى 1,000 دولار أقلّ سنوياً من نظرائهم الأطول والأكثر نحافة.

قال المؤلف الرئيسي للدراسة، مين هسوان تو، في بيان: “من خلال تبني المواقف المادية المرتبطة بمشاعر القوة والثقة، يمكن للأشخاص الأقل جاذبية تقليل الاختلافات السلوكية في البحث عن وظيفة”.

“ولكنّ وضعية القوة ليست الحل الوحيد، أي شيء يمكنه أن يجعلك تشعر بمزيد من القوة، مثل إجراء محادثة ثقة بالنفس، أو تصور نفسك ناجحاً، أو التفكير في الإنجازات السابقة، قد يساعد أيضاً.

باستخدام هذه الوضعية، يتطابق الأشخاص الأقل جاذبية مع الوجود غير اللفظي الذي يعرضه الأشخاص الأكثر جاذبية بشكل طبيعي، وفقاً للبيان.

جمع الباحثون البيانات من آذار 2015 وحتى شباط 2016.

تم تصنيف جاذبية المشاركين من قبل سبعة أشخاص على مقياس من 1 إلى 5 نقاط، مع اعتبار 1 “غير جذاب للغاية” و5 تعتبر ” جذاب للغاية”. جمع الباحثون البيانات من آذار 2015 وحتى شباط 2016.

بالإضافة إلى الدراسة الجديدة، أجريت دراسة إضافية أيضاً، حيث تمّ جمع 300 تعريف للأشخاص المشاركين في البحث عن وظيفة وهمية في شركة Fortune 500، مع مقابلة لمدة ثلاث دقائق مع مدير التوظيف.

وجدت هذه الدراسة المنفصلة أنّ المديرين رأوا أنّ الأشخاص ذوي المظهر الجيد كانوا أكثر جاذبية وقابلية للتوظيف بسبب تمتعهم بحضور غير لفظي أفضل، مثل الإيماءات.

وكتب الباحثون: “إذا كان الأفراد الجذابون أكثر نجاحاً في التواصل غير اللفظي من غيرهم، فإنّ ذلك سيساعد على شرح نتائجهم الإيجابية في التقييمات التنظيمية”.

“في الواقع، وجد أحد التحليلات أنّ السلوكيات غير اللفظية قد تكون أكثر تنبؤاً بتصنيفات الشخص الذي يجري المقابلة أكثر من السلوكيات اللفظية”.

وأضاف هسوان تو، الأستاذ المساعد في التنظيم والموارد البشرية في الجامعة: “أردنا دراسة ما إذا كان هناك تحيز عام تجاه الجمال في العمل، أو إذا كان الأشخاص الجذابين يتفوقون بشكل احترافي لأنهم أكثر فعالية في التواصل”.

“ما وجدناه هو أنه في حين أنّ الأشخاص ذوي المظهر الجيد لديهم شعور أكبر بالقوة وهم أفضل في التواصل غير اللفظي، فإنّ أقرانهم الأقل جاذبية يمكنهم تسوية ذلك أثناء عملية التوظيف من خلال تبني موقف قوي”.