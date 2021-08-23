الخفافيش الصغيرة تناغي مثل الأطفال الرضع!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ 36 دقيقة

قد تكون وسيلة مهمة للأطفال لصنع وإصدار الأصوات، ولكنّ المناغاة مهارة نادرة في مملكة الحيوان.

وجاء في المقال الذي ترجمه “صوت بيروت انترناشونال”: وُجدت هذه الظاهرة على وجه الحصر تقريباً لدى الطيور المغردة، ولكنّ العلماء اكتشفوا الآن أنّ الخفافيش يمكنها أيضاً تقليد الأصوات التي يطلقها آباؤهم.

وقال الباحثون: هذا التشابه مع الرضع لدى البشر يمثل “أول تحليل رسمي لمناغاة صغار الخفافيش”.

درس الباحثون سلوك 20 من صغار الخفافيش الكبيرة المجنحة في بيئتها الطبيعية في بنما وكوستاريكا، وجمعوا تسجيلات صوتية وفيديو منذ ولادتهم وحتى تتوقف الأمهات عن إرضاعهن.

وأظهرت هذه التسجيلات أنّ مناغاة الصغار تتميز بنفس ميزات مناغاة الأطفال البشريين، على سبيل المثال، تكرار المقاطع.

لدى البشر، يتطلب الكلام تحكماً دقيقاً في الجهاز الصوتي، مما يتيح للناس إجراء جميع الأصوات اللازمة للتواصل.

تسمح المناغاة للرضع والأطفال الصغار بممارسة أصوات الكلام من خلال التحكم الحركي في الجهاز الصوتي وإصدار الأصوات التي تقلد حروف العلة؛ الحروف الساكنة-ba و ga؛ والإيقاع-da da da، التي تحدد اللغة البشرية.

أجريت البحوث من قبل فريق من العلماء من متحف التاريخ الطبيعي في برلين.

وقالت ميريام نورنشيلد، المؤلفة المشاركة للدراسة: “من الرائع أن نرى هذه التشابهات المقنعة بين هذين النوعين من الثدييات فيما يتعلق بالتعليم الصوتي.

وأضافت أنّ البحث سيساهم في دراسة الأسس البيولوجية للغة البشرية.

وقال أهانا فرنانديز، أحد الخبراء المشاركين في الدراسة: “إنّ العمل مع صغار الخفافيش البرية هو فرصة فريدة لأنه يسمح بمراقبة وتسجيل سلوك معقد في بيئة طبيعية تماماً، دون عائق.”

واكتشف الباحثون أنه خلال تطورهم قضى الصغار في المتوسط سبعة أسابيع وهم منخرطون في سلوك المناغاة اليومي.

كما وجدت الدراسة أنّ المناغاة تتميز بتسلسلات صوتية طويلة متعددة المقاطع تتضمن أنواعاً مقطعية من النغمات الصوتية للبالغين.

وقالت الباحثة مارتينا ناجي: “إنّ مناغاة الخفافيش الصغار هو سلوك صوتي واضح جداً، وهو مسموع على مسافة كبيرة من المجثم كما يمكن أن تصل مدة نوبات المناغاة إلى 43 دقيقة. وأثناء المناغاة، يتعلم الصغار أغنية الذكور البالغين.”