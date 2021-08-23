بالفيديو: تامر حسني يتعرض لموقف محرج جدا على المسرح!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

تعرض الفنان المصري ​تامر حسني​ لموقف محرج خلال استلامه جائزة تكريمية من موسوعة “غينيس” العالمية.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا للحظة استلام الفنان المصري للجائزة.

إلا أنه أسقط الجائزة خلال فترة التصوير، التي بدت من خلال المقطع المصور بأنها زجاجية لتتحطم.

وقد تفاعل الجمهور مع هذه الحادثة، فمنهم من اعتبر أنّ ما حصل هو “صيبة عين” وآخرون اعتبروا أنّ تامر لا يستحقّ هذه الجائزة لذلك لم تدم فرحته بها.