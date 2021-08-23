بريانكا شوبرا تستعرض جمالها بدون مكياج

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعطت الممثلة “بريانكا شوبرا” لمعجبيها لمحة عن مظهرها بدون مكياج وفلتر، حيث انتقلت إلى “إنستقرام” وشاركت صورة شخصية مشمسة ، مجددة حبها لزوجها المغني “نيك جوناس”.

وبحسب موقع “Hindustan Times” كانت “بريانكا” ترتدي في الصورة قميصًا أبيض بدون أكمام وتربط شعرها للخلف. ابتسمت وهي تقف في الهواء الطلق، وكتبت في تعليق لها على الصورة: “هذا الشعور بالوجه المنعش.” متبوعًا برمز تعبيري على شكل قلب أحمر.

ورداً على الصورة، أسقط زوجها “نيك جوناس” سلسلة من الرموز التعبيرية للقلب الأحمر.

تتواجد “بريانكا” حاليًا في لندن حيث تقوم بتصوير عرضها القادم ، مسلسل Citadel ، وهو سلسلة من الإثارة والتجسس من إنتاج Russo brothers. ويشارك “بريانكا” البطولة نجم Game of Thrones “ريتشارد مادن”، بينما يوجد “نيك جوناس” حاليًا في الولايات المتحدة حيث من المقرر أن يبدأ “نيك” وشقيقيه “كيفن جوناس” و”جو جوناس” في جولة موسيقية في الولايات المتحدة بعنوان ” Remember This Tour”.

وقبل جولتهم الموسيقية، أرسلت “بريانكا” هدية رائعة للأخوة عبارة عن كعكة مع صورة للأخوة الثلاثة مطبوعة عليها، شاركها “نيك” عبر Instagram Stories ، وعلق عليها: “شكرًا بريانكا. أنتِ الأفضل. أتمنى لو كنت هنا.”

بجانب Citadel، ستظهر “بريانكا” أيضًا في فيلم Text For You، والذي يضم أيضًا “سيلين ديون” و”سام هوجان” في الأدوار الرئيسية. كما ستظهر أيضًا في Matrix 4 وفيلم بوليوود الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا Jee Le Zaraa.

كما أطلقت “بريانكا” مؤخرًا مطعمًا هنديًا يسمى Sona في نيويورك وأصدرت أيضًا مذكراتها، بعنوان غير مكتمل Unfinished في وقت سابق من هذا العام.