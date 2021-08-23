شكرا لقرائتكم خبر عن سيد رجب وانتصار يشاركان في بطولة مسلسل "الوضع مستقر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان سيد رجب والفنانة انتصار في بطولة مسلسل "الوضع مستقر" للمخرج وائل فرج والعمل يتكون من 6 حلقات والمقرر عرضه خلال الأيام المقبلة، ويشارك في بطولته أيضا شادي ألفونس، خالد منصور، محمد جمعة وانجي كيوان.

مسلسل "الوضع مستقر" هو النسخة العربية لمسلسل No Activity والذي صدر مسبقًا بنسختين أسترالية وأميركية ، وهو معالجة درامية لمحمود عزت وإخراج وائل فرج ، ومفترضا أن يعرض بدء من 5 سبتمبر المقبل على إحدى المنصات الالكترونية، والمسلسل يستعرض مشاكل شبابية في إطار كوميدي في عالم لا نعرف عنه الكثير.

كما يشارك الفنان سيد رجب أيضا في فيلم " كيرة والجن " أمام مع المخرج مروان وحيد حامد وبطولة أحمد عز وكريم عبد العزيز، وكانت أخر أعمال الفنان سيد رجب الدرامية مسلسل "لعبة نيوتن" الذى عرض في شهر رمضان الماضى وهو من بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي ، وتأليف وإخراج تامر محسن.