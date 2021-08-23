تعرفوا علي شبيهة نادين الراسي النجمة «البريطانية» الشهيرة … “نُسخه طبق الأصل” ربما لن تستطيعون التفريق بينهما!

كتب امير فتحي في الاثنين 23 أغسطس 2021 11:51 صباحاً - تجمعهنّ ملامح الوجه نفسها والشهرة والأضواء، هن نجمات من العالم يتشابهن فــي الشكل لدرجة غير متوقعة، حتى جمهورهنّ يسلّط الضوء دائمًا على التشابه الكبير بينهن. وأحيانًا نجد تشابهًا كبيرًا بين هذه النجمة أو تلك، في شكل الوجه والإبتسامة، حتى في لون العينين وكأنهما «نُسخة طبق الأصل»، علمًا انه لا يوجد في الأصل أي ترابط عائلي بينهما، أو ترابط في المسافة، فكل منهما نجمة في بلدها العربي أو الأجنبي، لكنّ الشبه يصل إلى درجة نراهنّ وكأنهنّ توائم للوهلة الأولى،

وهذا ما حدث مع، الفنانة اللبنانية نادين الراسي التى انشرت على موقع التغريدات القصيرة «تويتر» مجموعة من الصور لشبيهتها النجمة العالمية « كاترين زيتا جونز »، وهو ما تفاعل معه الكثير من محبيها الذين علّقوا “سبحان الله نُسخة منها ”، وعدد آخر من التعليقات التى أكدت علي التشابه الكبير بينهما.

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هذا وقد نشرت الممثلة اللبنانية نادين الراسي صورا عبر خاصية الستوريز على إنستجرام خلال تواجدها على البحر مع خطيبها مجد دعبول.

ويبدو أن نادين تستمتع بأيام الصيف وهي تواصل نشر صورها مع خطيبها على حساباتها عبر مواقع التواصل .وظهرت نادين في الصور بمايوه أسود، وبدا انها اكتسبت لون بشرة سمراء.

من ناحية أخري، خرجت اللبنانية نادين الراسي عن صمتها وعلّقت على الأوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان في الوقت الحالي.

وكتبت الراسي: «إلي من مبارح عم بسمع: “منطقتي لأ منطقتك” يا خيي قسموا وريحونا ساعتها كل واحد على منطقته صيّاح … انتهى البلاغ!». وعادت وكتبت: «سلّمولي على بلد التعايُش وعيفو إمّنا بق»”.

وعلي الصعيد الفنى، يُذكر أن آخر أعمال شاركت فيها الفنانة نادين الراسي كان مسلسل “نسونجي بالحلال” مع الفنان زياد برجي و الفنانة هبة نور وعدد من الوجوه التميثلية.

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