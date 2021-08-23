“شمس الفن اللي بتدفينا”.. نادر الأتات يتلقى رسالة من نجوى كرم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: تلقى النجم اللبناني نادر الأتات رسالة خاصة من شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، هنأته من خلالها بعيد ميلاده.

وغرّدت نجوى كرم مهنئةً نادر الأتات في هذه المناسبة، فقالت عبر صفحتها الرسمية بموقع “تويتر”: “عقبال المية وانشالله يدوم صوتك عليك بنعمة الفرح لكل محبينك”.

من جانبه شكر نادر الأتات، نجوى كرم على رسالتها قائلًا: “شمس الفن اللي بتدفينا بصوتها ومحبتها وذوقها ورقيها.. معايدتك غالية متلك على قلبي.. تبقي بنجاحك طول العمر”.

الجدير ذكره أن علاقة عائلية وصداقة مميّزة تجمع بين نادر الأتات ونجوى كرم وعائلتها، وكان نادر قد أحيى منذ فترة حفل زفاف ابن شقيق نجوى، كرم كرم.