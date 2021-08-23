“فارس راجع”.. ظافر العابدين يشوق جمهوره للموسم الثالث من “عروس بيروت”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: شوق الفنان ظافر العابدين جمهوره، عبر “السوشيال ميديا”، للجزء الثالث من مسلسله الناجح “عروس بيروت”، معلناً عن الانتهاء من تصويره، استعداداً لعرضه خلال الفترة المقبلة.

ونشر العابدين مقطع فيديو، عبر صفحته على “إنستغرام”، ظهر فيه بشخصية فارس، وخلفه عبارات متحركة جاء فيها “مش اشاعة ولأنكن ناطرين فارس راجع.. رسميا الجزء الثالث لعروس بيروت قريبا”.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع مقطع الفيديو، معبرين عن فرحتهم بعودة المسلسل الذي حقق نسب مشاهدة مرتفعة، منذ بداية عرض الجزء الأول، متمنين أن يكون الجزء الثالث على نفس قوة أحداث الجزأين السابقين.

وسبق أن نشر الفنان، جو طراد، صورة من كواليس عمل “عروس بيروت”، عبر حسابه في موقع “إنستغرام”، حيث جمعته بعدد من صناع العمل خلف الكواليس، وسط أجواء تعبر عن روح المحبة بين صناع العمل للخروج بجزء جديد يليق بمطالب الجمهور ويواصل النجاح.

وترك طراد تعليقاً على الصورة التي نشرها، قائلاً: “قريباً بتابعوا عروس بيروت 3.. وباقيين سوا عالحلوة والمرة”.

وكان قد صرح ظافر العابدين، في مقابلة تلفزيونية، بأنه لا يمانع أبداً في المشاركة ببطولة جزء ثالث، لكن القرار يعود لشركة الإنتاج، مشيراً إلى أن تصوير جزء ثالث أمر صعب، بسبب انشغال أبطال العمل بتصوير أعمالهم الدرامية لشهر رمضان.