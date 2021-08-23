عاصي الحلاني يحتفل بعيد ميلاد زوجته.. والوليد وماريتا يشاركان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل النجم اللبناني، عاصي الحلاني، بعيد ميلاد زوجته عارضة الأزياء كوليت بولس، التي أتمت عامها الـ50، على طريقته الخاصة.

ونشر الحلاني، عبر خاصية “ستوري” على “إنستغرام”، صورة رومانسية تجمعه مع زوجته كوليت، ودون عليها رسالة تهنئة رومانسية، إذ قال: “عيد ميلاد سعيد يا كل حبي.. وعسى أن تتحقق كل أمنياتك وتصبح حقيقة.. أنا أحبك”.

كما حرصت الفنانة الشابة، ماريتا الحلاني، على الاحتفال بعيد ميلاد والدتها كوليت، حيث نشرت مجموعة من الصور لها عبر خاصية “ستوري” حسابها على “إنستغرام”، ووجهت لها رسالة وصفتها خلالها بأنها قدوتها في الحياة، حيث دونت على الصور: “عيد ميلاد سعيد يا قدوتي.. أنا أحبك يا أمي”.

من جانبه، نشر الفنان الشاب، الوليد الحلاني، مجموعة من الصور عبر حسابه على “إنستغرام”، تجمعه مع والدته كوليت، لتهنئتها بعيد ميلادها الـ50، وعلق عليها قائلاً: “ينعاد عليكي يا نور عيوني.. بحبك”.

بينما احتفلت دانا الحلاني بعيد ميلاد والدتها بطريقة مختلفة، حيث نشرت مقطع فيديو يتضمن مجموعة من الصور والفيديوهات القصيرة لوالدتها، والتي تجمعهما معاً برفقة ماريتا الحلاني، وعلقت قائلة: “أسعد عيد ميلاد لأمي الجميلة.. أمي السوبر أحبك وافتقدك إلى القمر، بارك الله فيك”.

وانهالت التعليقات من قبل المتابعين الذين حرصوا على تهنئة كوليت بولس بعيد ميلادها، وتمنوا لها التوفيق، وتحقيق كل أمنياتها في عامها الجديد.

واحتفل في يونيو الماضي، عاصي الحلاني، وزوجته كوليت بولس، بعيد ميلاد نجلهما المطرب الشاب الوليد، الذي يبلغ فيه عامه الـ21، إذ وجها رسالة إلى ابنهما، عبرا فيها عن حبهما الشديد له، وتمنيا له المزيد من النجاح في حياته المهنية والشخصية.

ونشر الحلاني صورةً عبر صفحته الشخصية على “إنستغرام”، هو وزوجته كوليت بولس، وابنه الوليد، وهم يحتفلون بعيد ميلاده، وعلق قائلاً: “عقبال الـ100 سنة يا شمعة بيتنا ونور حياتنا من حبك تتخلص الدني”.

كما نشر الوليد مجموعة من الصور، عبر صفحته الشخصية بـ”إنستغرام”، مع والدته وأخواته البنات، خلال احتفاله بعيد ميلاده، حيث ظهرت أمامه كعكة، والكثير من البالونات، وعلق قائلاً: “عيد ميلادي”.