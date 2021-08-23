أحمد حلمي ينشر فيديو لمنى زكي دون موافقتها.. ويسرب تسجيلاتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا يتخلى الفنان المصري أحمد حلمي عن روحه المرحة، حتى وإن كانت الضحية هي زوجته الفنانة منى زكي.

وقام حلمي بتصوير زكي أثناء تقديمها مقطع فيديو تعلن فيه عن ظهورها بصحبة الفنانة والمنتجة المصرية إسعاد يونس.

لكنها فشلت في تصوير المقطع المذكور، فطلبت من زوجها حذفه وعدم نشره، خاصة أنها “فاشلة في مثل هذه الأمور”. فأعلن حلمي استجابته لطلب زكي، قائلاً: “حنزل الهبل ده ليه.. الناس تقول علينا عبط”.

لكنه في الواقع واصل تصوير زوجته، رغم إخباره لها بأنه أوقف التصوير وقام بحذف مقطع الفيديو، وبرر حمله للهاتف بكونه يبحث عن رقم ما، وبعدها استقلت منى زكي سيارتها وانطلقت.

عندها قام حلمي بنشر الفيديو وكتب تعليقاً عليه: “أوعى حد يقولها إني نزلت الفيديو”. وتفاعل معه الآلاف من المتابعين، الذين أكدوا للفنان المصري أن زوجته لن تصمت إزاء ما حدث.

وبعدها بساعات عاد حلمي لينشر فيديو يحمل تسجيلات أرسلتها إليه زكي عبر تطبيق “واتساب”، كاشفاً عن رد فعلها على قيامه بنشر الفيديو. وقد قالت في أحد التسجيلات: “بتهزر يا حلمي، إنت نزلت الفيديو بجد.. الناس تقول عليا إيه.. عبيطة مثلاً؟”.

وهددته بامتلاكها أكثر من فيديو محرج له، مضيفةً أنها لن تتنازل عن القيام بحركة كهذه في المستقبل القريب، كي ترد له ما فعله بها. إلا أن حلمي رد عليها قائلاً “حلمي مين حضرتك.. الرقم غلط”.

وسخرت بعدها منى زكي من ظهورها في الفيديو وكذلك الملابس التي ظهرت بها، وبعد أن قام حلمي بنشر التسجيلات الصوتية علق عليها قائلا “مش أنا اللي أتهدد”.

ولم تمض سوى 20 دقيقة حتى قام أحمد حلمي بحذف التسجيلات الخاصة بزوجته، دون أن يكشف عن السبب.